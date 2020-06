Verweste Leiche lag auf Auto-Rücksitz

„Wir sind oft daran vorbeigegangen und haben uns gewundert, warum die Biotonne so riecht“, berichtet Thomas W. Der Hund seiner Schwägerin schlug schließlich bei einem daneben stehenden Auto in der Großbauerstraße in Wien- Floridsdorf Alarm. Wegen seines lauten Bellens, schaute sie in das Wageninnere. Dort entdeckte die Frau am Rücksitz die in eine Decke gehüllte Leiche.

Laut Polizei war der Körper so stark verwest, dass erst die Obduktion die Todesursache klären kann. Ersten Untersuchungen zufolge handelt es sich um eine aus Tschechien stammende Frau.