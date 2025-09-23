Verkehrsunfall in Wien: Radfahrer stürzte vor Bus auf Straße

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf wurden am Montagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Ein 25-jähriger Radfahrer kollidierte mit einem Linienbus, als er versuchte, eine Fußgängerin zu umfahren. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in der Dr.-Nekowitsch-Straße in Richtung Endstation Leopoldau.

Ausweichmanöver mit Folgen

Nach ersten polizeilichen Erhebungen fuhr der Radfahrer auf dem Geh- und Radweg parallel zum Bus, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Um eine Fußgängerin zu überholen, lenkte der 25-Jährige sein Fahrrad nach links auf den Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg. Dabei soll er auf dem Gras ausgerutscht und auf die Fahrbahn gestürzt sein. Sein linker Fuß wurde vom rechten Hinterrad des vorbeifahrenden Busses erfasst. Der junge Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.