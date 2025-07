Verfolgungsjagd in Wien: 18-Jähriger krachte mit Auto in Linienbus

Weil er am Steuer eines Pkw einen Joint konsumierte, sind Polizisten Samstagfrüh beim Gaudenzdorfer Gürtel auf einen Lenker aufmerksam geworden. Der junge Mann hielt jedoch nicht an, sondern lieferte den Beamten eine Verfolgungsjagd, die tragisch endete: Der 18-Jährige krachte gegen 5 Uhr in Wien-Favoriten gegen einen Linienbus und wurde so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

Die 15-jährige Beifahrerin des jungen Mannes sowie der Buslenker (44), der sich ohne Passagiere auf einer Leerfahrt befand, kamen beide mit leichten Blessuren davon.