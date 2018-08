Vegetarisch, Verlorener, Vatermord

Ein Schiff mit Passagieren, die aus ihrer Heimat flüchten müssen. Das am geplanten Zielhafen nicht anlegen darf. Das weiterfährt, aber auch im nächsten Hafen nicht aufgenommen wird.

Das Stück, das Schauspieler Matthias Franz Stein derzeit im Theater an der Josefstadt probt und das am 6. September Premiere feiert, hat erschreckende Aktualität. Es ist Daniel Kehlmanns neuestes Drama „Die Reise der Verlorenen“, das auf dem Buch „Voyage of the Damned“ und einer wahren Geschichte basiert. Im Mai 1939 bestiegen in Deutschland 937 Juden ein Schiff Richtung Kuba und glaubten, in die Freiheit zu fahren...

„Es ist schlimm“, sagt Matthias Franz Stein, der einen der jüdischen Passagiere spielt. „Bis jetzt hat man bei der Geschichte nur an den Nationalsozialismus gedacht. Und auf einmal gibt es ganz andere Assoziationen. Es müsste in uns allen ganz laut schreien. Weil sich da etwas wiederholt. Weil wir schon wissen, dass die Haltung, andere Menschen nicht aufnehmen zu wollen, dass die Angst, zu kurz zu kommen, nur in den Abgrund führt.“

Aber dann glaubt Matthias Franz Stein auch, dass der Mensch letztendlich konstruktiv wie auch destruktiv ist, dass er baut und dann wieder zerstört. „Wie eine Zelle. Wie eine Krebszelle.“