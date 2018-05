Vater hatte "schlechtes Gewissen", wenn er Kinder missbrauchte

Der Staatsanwalt fasst zusammen: „Wie in einem Horrorfilm.“ Sehen will man den nicht. Genau hinschauen sollte man trotzdem, wie so etwas mitten unter uns jahrelang möglich ist.

Ein 29-jähriger Wiener missbrauchte seinen beiden Kinder – Bub und Mädchen zwischen sechs und acht Jahren – fast von ihrer Geburt an. Der Frühpensionist fotografierte und filmte dabei. Insgesamt fertigte er 7680 Fotos und Kinderpornofilme an, die er in einschlägigen Foren im sogenannten Darknet veröffentlichte bzw. gegen andere Fotos tauschte.

Der Mann überließ seine Kinder auch anderen pädophilen Männern, die er in seine Wohnung einlud, darunter einem nun mitangeklagten Tiroler Landwirt. Die gleichaltrige, schwer behinderte Ex-Ehefrau des Hauptangeklagten muss sich seit Montag ebenfalls im Wiener Landesgericht verantworten, weil sie bei dem Missbrauch tatenlos zugeschaut haben soll.

Auf einem von ihrem Ex-Mann gedrehten Film sieht man die kleine Tochter nackt in einer für Kinder ungewöhnlichen Pose – und im Hintergrund die Mutter, die die Szene beobachtet.