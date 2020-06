Ute-Bock-Flüchtlingsheim eröffnet

Am Gang hallt das Hämmern der Handwerker, im Büro stapeln sich die braunen Umzugskisten. Eine Katze huscht durch das schmale Büro und verschwindet schon wieder hinter einer Kiste. „Ihr setzt der Umzug glaube ich am meisten zu", sagt Ute Bock und lächelt zwischen den Kisten hervor.

Nicht nur Ute Bocks Katze muss sich erst an den neuen Wohnraum gewöhnen. Rund 30 Männer aus allen Teilen der Welt sind am Montag in Ute Bocks Männerwohnheim in die Zohmanngasse eingezogen. Viele von ihnen haben gerade erst Asyl erhalten. Ohne dieses Heim wären sie akut von Obdachlosigkeit bedroht.

„Wir haben 80 Einzelzimmer zur Verfügung", sagt Ute Bock und führt durch die vier Stockwerke des Hauses. Zwischen zehn und zwölf Quadratmetern messen die Zimmer. Das Inventar ist überschaubar: Eine ausziehbare Couch, ein Tisch mit zwei Sesseln, ein Kleiderkasten und ein Waschbecken samt Spiegel stehen jedem Bewohner zur Verfügung. Finanziert wurde die Sanierung von Hans Peter Haselsteiner.