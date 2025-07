Urteil gegen falsche Polizisten in Wien: Viereinhalb und drei Jahre Haft

Am Wiener Landesgericht sind am Mittwoch zwei falsche Polizisten zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die Männer im Alter von 34 und 28 Jahren hatten sich zwischen Dezember 2023 und Februar 2024 als "Abholer" betätigt, nachdem die Opfer Anrufe aus dem Ausland erhalten hatten, in denen ihnen Angst vor Einbrechern oder drohender Unbill gemacht und sie aufgefordert wurden, ihre Geld- und Wertsachen Polizeibeamten zu übergeben, die demnächst vor ihrer Tür stünden.