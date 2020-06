UPC: Schnee verursacht Netzausfälle in Wien

“Aufgrund der extremen Witterungsbedingungen der letzten Tage ist es in vereinzelten Gebieten Wiens dazu gekommen, dass es bei manchen unserer Knotenpunkte (so genannte Street Cabinets), die oftmals im Außenbereich stehen, zu Störungen bei der Ausstattung gekommen ist”, sagt UPC-Sprecher Siegfried Grobmann auf Nachfrage der futurezone. Dies habe Störsignale zur Folge, wodurch der TV-Empfang oder die Nutzung des Internets in manchen Bezirken beeinträchtigt war. “Andererseits ist es mancherorts auch dazu gekommen, dass durch Parkschäden - hervorgerufen durch schlechtere Sicht oder durch Schäden infolge von Schneeräumungen - diese Street Cabinets beschädigt wurden”, so Grobmann weiter.