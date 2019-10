"Unterstütze deine Mädchenbande": Ein Pop-up-Shop von Wienerinnen

Die Galerie in Mariahilf, in der sie mittlerweile Stammgäste sind, haben sie zufällig entdeckt – und sie entpuppte sich als ideal: „Der gegossene Betonboden, die weißen, hohen Wände, die riesigen Schaufenster und die helle Beleuchtung“, sagt Birgit Rampula, „setzen unsere Designs perfekt in Szene.“ Die 39-Jährige entwirft seit zwölf Jahren unter ihrem Label „Amateur Fashion“, hochwertige Alltagskleidung mit Gemütlichkeitsfaktor. Sie versucht, möglichst keine Abfälle zu produzieren und verarbeitet Stoffreste gerne zu Accessoires wie Stirnbändern.