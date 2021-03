Unidentifizierter Leichnam: Polizei hofft auf Hinweise

Am 2. November 2020 wurde ein unbekannter Leichnam in einer Wohnung in Wien-Ottakring gefunden, Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Die Identität des Verstorbenen konnte bis dato aber immer noch nicht festgestellt werden. Der Mann hatte keine Ausweisdokumente bei sich. Der Wohnungsmieter konnte zur Identität ebenfalls keine sachdienlichen Angaben machen. Selbst ein Abgleich der Fingerabdrücke und des DNA-Profils mit der Datenbank verlief erfolglos.

Folgendes kann zu dem Toten mitgeteilt werden:

zirka 55 Jahre alt - 180 cm groß

schlanke Statur - schwarze Haare

dunkle Augen - Kinnbart und Schnurrbart

möglicher Vorname: Gienek oder Evgeny

vermutlich aus dem Obdachlosenmilieu

hat vermutlich einen Sohn in der Ukraine und eine Schwerster in Italien

Tätowierungen am linken Mittelfinger und am linken Handgelenk

Bilder des Leichnams sind auf der Homepage der Wiener Polizei zu finden. Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01/31310/25800 erbeten.

