Uni-Zugang: Nachfrage für WU-Bachelorstudien weiter gestiegen

Die Nachfrage für die Bachelorstudien der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) ist 2023 weiter gestiegen. Wieder gibt es deutlich mehr Interessenten als Studienplätze: Über 4.500 Personen meldeten sich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an (2.703 verfügbare Plätze), über 1.400 Personen für Wirtschaftsrecht (870 verfügbare Plätze) und fast 3.000 für Business and Economics (240 verfügbare Plätze). Damit gibt es in allen drei Studien Aufnahmeprüfungen.

Den Anfang macht die Prüfung für das englischsprachige Bachelorstudium Business and Economics, das am 27. Juni aufgrund vieler internationaler Bewerberinnen und Bewerber digital stattfindet. Am 4. Juli folgt ein Online Open Book Exam für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften statt, bei dem Hilfsmittel wie Internetressourcen und Lehrunterlagen verwendet werden dürfen. Vor der in Präsenz abgehaltenen Aufnahmeprüfung für Wirtschaftsrecht am 11. Juli findet von 7. und 9. Juli ein gemeinsames Lernwochenende statt.

"Das ungebrochene Interesse an einem WU-Studium ist sowohl ein Zeichen für die Attraktivität unserer Universität, aber auch für die Leidenschaft und Motivation der zukünftigen Studierenden", betonte Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger in einer Aussendung.