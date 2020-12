Unfalllenker flüchtete zu Fuß und vergaß Ausweis im Auto

Am Montagmittag kollidierte ein 30-jähriger Nordmazedonier mit seinem Auto an der Kreuzung Hernalser Hauptstraße/Güpferlingstraße mit dem Lkw eines 34-Jährigen. Der Lkw stand an der Kreuzung, als der Unfalllenker auf dessen Heck auffuhr. Im Zuge der Unfallaufnahme weigerte sich der 30-Jährige, aus seinem Auto zu steigen und seine Daten mit dem anderen Lenker auszutauschen.

Erst als ein Passant, der den Unfall beobachtet hatte, hinzukam und den Lenker aufforderte aus dem Fahrzeug zu steigen, tat er das auch. Anstatt seine Daten anzugeben flüchtete er aber noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Unfallort. Er vergaß dabei jedoch seinen Ausweis im Fahrzeug, sodass er von der Polizei ausgeforscht werden konnte. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn wegen unbezahlter Verwaltungsstrafen mehrere Vorführungsbefehle zum Strafantritt bestehen. Die Polizisten begaben sich zu der Wohnadresse des 30-Jährigen, jedoch konnte er dort noch nicht angetroffen werden.

