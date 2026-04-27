Unfall mit Reisebus auf Wiener Südosttangente

Auf der Wiener Südosttangente (A23) ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit einem Reisebus gekommen. Der Bus prallte im Bereich der Eurogate Tunnelausfahrt in Wien-Landstraße gegen einen Pkw, der sich daraufhin um die eigene Achse drehte und gegen ein weiteres Fahrzeug prallte. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt, 15 geschockte und teilweise leicht verletzte Fahrgäste mussten aus dem Bus gerettet werden, wie die Wiener Berufsfeuerwehr am Abend mitteilte.

Der Busfahrer hatte infolge des Zusammenpralls mit dem Pkw das Lenkrad verrissen und der Bus war daraufhin mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Tunnelwand gekracht. Er schlitterte noch rund zehn Meter die Tunnelwand entlang und kam so knapp zur Tunnelwand zu stehen, dass ein Aussteigen nicht mehr möglich war. Da aufgrund des Gefälles Dieselkraftstoff in den Tunnel lief, mussten auch mehrere andere Fahrzeuge des bereits gebildeten Staus evakuiert werden.

Die 15 geschockten Businsassen, welche teilweise leichte Prellungen erlitten hatten, wurden über ein fahrerseitiges Fenster aus dem Bus befreit, notfallmedizinisch versorgt und in weiterer Folge zum Wiener Hauptbahnhof gebracht.