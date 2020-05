Opfer teilte sich Zelle mit Peiniger

Der Prozess zum Mordversuch endete vergangene Woche mit einem Freispruch für den 28-Jährigen, weil die Geschworenen ihm Notwehr zubilligten. Zu dem Bauchstich war es am 2. April 2014 in einer Pizzeria in Wien-Favoriten gekommen. Der 24-Jährige soll die Freundin des 28-Jährigen beleidigt haben. Bei der darauffolgenden Rauferei soll der Ältere ihm mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der 24-Jährige überlebte nur dank einer Notoperation.

Der 28-Jährige ist wegen eines anderen Delikts übrigens schon wieder in Haft.