Unbekannter bedrängte Frau

Der Unbekannte dürfte seinem Opfer gefolgt sein: Nach einem Abend mit Freunden in Wien war eine junge Frau auf dem Weg in ihre Wohnung in der Inneren Stadt. Im Lift des Wohnhauses stieg plötzlich ein Mann zu und bedrängte die Frau. Was er allerdings nicht bedachte: Eine Überwachungskamera filmte die Übergriffe mit. Die Polizei ersucht nun um Hinweise zur Identität des Verdächtigen – und auch nach weiteren möglichen Opfern.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 30. August. Jetzt ersucht die Polizei über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die Veröffentlichung des Fotos. Der Mann griff der Frau mehrmals auf die Brust. Als sich die Frau körperlich wehrte, flüchtete der Täter.

Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien unter 01/31310-33310 erbeten.