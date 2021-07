U6-Station Alser Straße ab Montag teilweise gesperrt

Mit Beginn der nächsten Sanierungsphase wird die Station Alser Straße an der Wiener U-Bahnlinie U6 ab Montag teilweise gesperrt. Züge Richtung Floridsdorf bleiben deshalb bis voraussichtlich Ende August nicht in der Station stehen. Für Fahrgäste nach Siebenhirten ändert sich nichts, teilten die Wiener Linien am Donnerstag per Aussendung mit.

Das rund 115 Jahre alte und denkmalgeschätzte Otto-Wagner-Gebäude wird derzeit Schritt für Schritt auf Vordermann gebracht. Die Arbeiten sollen im Lauf des nächsten Jahres abgeschlossen werden.