U6: Spendenaktion am Kebabstand vor dem Essverbot

Abdullah Ünal, Geschäftsführer des „Mangalet“ war erstaunt über die Aufregung rundum das Verbot: „Gut finde ich, dass wir daraus jetzt etwas Positives machen konnten“, sagt er. Darum gebe es die ganze Aktion überhaupt, erklärt „Juan Son“, der die Facebook-Veranstaltung unter diesem Synonym gegründet hat.

Dahinter versteckt sich ein Satire-Projekt, das der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten will: „Wir finden das Verbot und auch die überzogene Aufregung darüber lächerlich“. Als „Juan Son“ gemerkt habe, dass der Flashmob mehr als 2000 Zusagen und über 11.000 Interessierte hat, wurde die Veranstaltung auf den ganzen Tag ausgedehnt und die Wiener Tafel mit an Bord geholt. „Wir wollen, dass sich die Leute über wichtigere Dinge aufregen, etwa über Lebensmittelverschwendung“, sagt „Juan Son“. Um wirklich ein letztes Mal in der U6 zu essen, verteilte die „Wir Kommen“-Initiative als Superhelden verkleidet am Nachmittag von Flüchtlingen zubereitete Speisen in der U-Bahn: „Eine Geste, um sich bei Österreich zu bedanken.“

Auch Öffi-Stadträtin, Ulli Sima, läutete am Freitag das Essverbot, das ab heute in der U6 und ab 15. Jänner in allen U-Bahnen gilt, ein. Sie präsentierte zusammen mit den Wiener Linien ein Paket, mit dem auf das Essverbot aufmerksam gemacht werden soll. Dazu gehören etwa Plakate und Aufkleber. Auf diesen wird zu lesen sein: „Tatort Leberkäs“ oder „Pizza Kriminale“. Bürgermeister Michael Ludwig kündigte zuletzt im KURIER-Interview an, dass er sich eine Ausweitung des Essverbots auch auf Busse und Bims vorstellen könne.

-Konstantin Auer