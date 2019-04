Tschechin mit entführter Tochter am Flughafen Wien gestoppt

Eine 41-jährige Tschechin soll ihre fünfjährige Tochter am Dienstag in Prag gemeinsam mit zwei unbekannten Männern gewaltsam aus der Obhut der Großmutter des Kindes entführt haben. Die Mutter und das Mädchen wurden Mittwochfrüh am Flughafen Wien in Schwechat von Exekutivbeamten angehalten und an der Ausreise gehindert, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Die tschechischen Behörden hatten zu ihren österreichischen Kollegen Kontakt aufgenommen, weil "der Verdacht bestand, dass sich die Frau mit dem Kind ins Ausland absetzen und eventuell mittels Flugzeug verreisen würde". Die weiteren Amtshandlungen werden laut Exekutive vom Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Schwechat geführt.

Nach Angaben der tschechischen Nachrichtenagentur CTK ist die Fünfjährige wohlauf. Dem Vorfall soll ein Streit zwischen den mittlerweile geschiedenen Eltern des Mädchens vorangegangen sein. CTK-Informationen zufolge habe die 41-Jährige gemeinsam mit dem Kind "wahrscheinlich nach Deutschland" flüchten wollen.