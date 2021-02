Trotz Winterwetters: Raser mit 174 km/h im Wiener Ortsgebiet geblitzt

Die Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei führte am Donnerstagabend in Wien-Favoriten Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde ein Lenker in der Triester Straße mit 174 km/h geblitzt. Erlaubt sind dort nur 50 km/h.

Der Raser fuhr stadtauswärts in Richtung Wien-Liesing - trotz der widrigen Wetter- und Straßenverhältnisse - mehr als 120 km/h zu schnell. Der Lenker wurde angezeigt, ihm droht ein Führerscheinentzugsverfahren.

