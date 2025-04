Trickdiebe stahlen Schmuck um mehrere 10.000 Euro aus Wiener Wohnung

Trickdiebe haben ein Ehepaar in Wien-Favoriten um Schmuck für mehrere 10.000 Euro erleichtert. Der 78-Jährige und seine 70 Jahre alte Frau kamen am Dienstag in die Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse und berichteten von der am vergangenen Freitag verübten Tat. Ein Mann hatte an der Tür geläutet und sich als Mitarbeiter einer Firma für Schimmelbekämpfung ausgegeben und so Zutritt zur Wohnung bekommen. Währenddessen wurde eine Schmuckkassette aus dem Schlafzimmer gestohlen.