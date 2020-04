Tresorknacker in Hotel in der Leopoldstadt: Mann gesucht

Zwei derzeit unbekannte Männer sollen in der Nacht auf den 28. Februar durch ein Fenster im Erdgeschoss in ein Hotel in der Heinestraße eingebrochen haben. Dort fehlen nun zwei Boniergeräte. Außerdem sollen die Verdächtigen einen Tresor in den Büros aufgebrochen und daraus Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben.