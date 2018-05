Treffpunkt Wien: Wünsch dir was

Zur Stärkung bestellt sie sich entweder den Ludwigs Burger mit Bio-Rindfleisch, Bregenzerwälder Bergkäse, Tiroler Speck und hausgemachter Sauce oder den „L & A Season Salad“ mit Ziegenkäse, Speck und Avocado.

An diesem Tag wird es zweiteres.

Avocados, davon hat die Schauspielerin in ihrer Jugendzeit in Florida richtig viel gegessen. Geboren ist Sona MacDonald zwar in Wien, aufgewachsen ist sie aber in dem Land, aus dem ihr Vater stammte: Amerika.

Als Tochter einer Schauspielerin und eines Konzertpianisten gab es für sie nie Zweifel, dass sie auch Künstlerin werden wollte. Mit sieben Jahren wirkte sie in ihrem ersten Stück mit. Es verband zufällig alle Komponenten ihres Lebens, nämlich Österreich, Amerika, Gesang und Schauspiel: Sie spielte eines der Kinder im Musical „Sound of Music“.

Es war übrigens nicht das einzige Mal, dass sie der Zufall zu den passendsten und spannendsten Projekten brachte. „Witzigerweise sind die Projekte, die ich richtig gern wollte, oft nicht aufgegangen. Da hab ich offenbar zu großen Druck draufgesetzt, mich verkrampft.“ Vielleicht wären die Projekte aber auch gar nicht die richtigen gewesen, meint sie, während der Season Salad serviert wird. „Die guten Projekte kamen jedenfalls fast immer aus heiterem Himmel.“

So wie die Rolle der Jazz-Sängerin Billie Holiday in „Blue Moon“. Eine Rolle, die ihr Regisseur Torsten Fischer angeboten hatte, für die sie 2016 mit einem Nestroypreis gewürdigt wurde und mit der sie aktuell durch Deutschland tourt.