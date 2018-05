Treffpunkt Wien: Von Tradition zu Tradition

„Eines von vier“, ergänzt sie. Die anderen befinden sich: in dem Tiroler Astoria-Resort-Hotel, das sie weiterhin führt, in der Spanischen Hofreitschule, die sie seit 2007 leitet, und bei ihr Zuhause. „Deshalb find ich auch nie etwas.“ Sie lacht, während ihr eine Kellnerin, ein Mineralwasser serviert. Mehr braucht sie nicht.

An Ruhestand denkt die Unternehmerin nicht. Jeden Tag steht sie kurz vor sieben Uhr auf, geht schwimmen und danach an die Arbeit. „Als Kind war 68 Jahre zu sein für mich ,alt‘.“ Aber ich fühle mich nicht so. Außerdem“, ergänzt sie. „Leute, die in Ruhestand gehen und den als etwas betrachten, in dem sie nichts mehr tun, sind nach kurzer Zeit alt. Weil sie nicht mehr gefordert werden. Die Flexibilität geht verloren.“ Und das wollte sie nie.

Derzeit steckt Gürtler in den Vorbereitungen für die Fête Impériale, dem Sommerball der Spanischen Hofreitschule, der am 29. Juni zum neunten Mal stattfindet. Ein Ball, das sei ja etwas, das nur in Wien verstanden werde. „Es ist lustig, ich hab das schon an so vielen Orten probiert, in Dubai, auch in New York. Aber ein richtiger Ball, bei dem man vorher gegessen hat, zu dem man geht, um zu tratschen, zu tanzen, Sekt zu trinken, später ein Bier, dann vielleicht noch Würstl isst – das funktioniert nur in Wien.“