Treffpunkt Wien: Von Tieren und Tagträumen

Der Berliner wollte sich für das Gespräch rund um den Naschmarkt treffen. Der Schriftsteller Thomas Glavinic habe ihm die Gegend gezeigt. „Er hat mich zwei Mal mitgenommen. Und das hat mir gleich gefallen. So etwas gibt es bei uns in Berlin ja nicht, so Dauereinrichtungen, das erinnert mich an den Süden, wo es kleine Häuschen gibt. Oder an Old China Town in Beijing, so provisorisch, das mag ich.“

Für das Gespräch ist es schlussendlich das Café Anzengruber in der Schleifmühlgasse geworden, die Kaffeehaus-Institution, vor allem für spätere Stunden mit dunkler Holzvertäfelung, großen Zimmerpflanzen in allen Fensternischen und einer urigen Patina. „Ich finde das herrlich, diese alte Struktur mit den Kellnern, die noch so eine Grandezza haben, einen zeitlosen Stil. Es ist nicht so hip, aber ich kann diese gleichgeschaltete Architektur nicht mehr sehen. Und es freut mich, dass mein ‚Onkel‘, der Herr Starbuck nicht immer voll ist.“ Buck grinst.