Treffpunkt Wien: Polizei, Pergola und Pitabrot

In einer Polizeiserie mitzuwirken, hat seine lustigen Seiten. Das weiß Schauspielerin Mathilde Graf, die in der neuesten Staffel CopStories mitwirkt. Sie selbst spielt zwar keine Polizistin, sondern die Undercover-Journalistin Iveta, im Polizeiauto ist sie dennoch schon gesessen.

„Einmal wurde ich für einen Dreh von einem Requisitenauto abgeholt. Die Schrift war natürlich abgeklebt, erkannt haben es dennoch alle. Und es war lustig: Es haben echt alle reagiert. Und mir geht’s ja genauso. Ich fühle mich in der Sekunde ertappt, obwohl ich gar nichts gemacht habe.“ Mathilde Graf lacht und greift zum Cappuccino-Häferl.

Die 29-Jährige hat sich zum späten Frühstück im „Hollerkoch“ eingefunden.

Vor einem halben Jahr hat Marcus Krapfenbauer in der Gersthofer Straße 14 (18. Bezirk) in Wien sein erstes Lokal eröffnet. Die weiße Holzvertäfelung und die vielen Gold- und Messingelementen geben dem Restaurant einen edlen Charakter – den Marcus Krapfenbauer mit Speisekarten aus Papier und Besteck in Rexgläsern bewusst gebrochen hat. Die Gäste sollen sich wohlfühlen. „Es war mir wichtig, dass es mehr Treffpunkt als Restaurant ist.“