Treffpunkt Wien mit Monica Weinzettl: "Können Welt schön denken"

Ob das wohl gut geht? Das war vor fünf Jahren Monica Weinzettls erster Gedanke, als sie hörte, dass im ersten Bezirk ein neues Kabarettlokal eröffnen sollte.

Heute weiß die Kabarettistin und Schauspielerin: Ja, das geht sogar sehr gut. Und tritt mit ihrem Mann Gerold Rudle äußerst gerne im „CasaNova Vienna“ auf – dem Kabarettlokal in den ehemaligen Räumlichkeiten der gleichnamigen Revue-Bar. Hier waren etwa vor 70 Jahren Karl Farkas und Ernst Waldbrunn auf der Bühne gestanden und auch Szenen von Orson Welles’ Klassiker „Der dritte Mann“ gedreht worden.

„Ich liebe, dass es so zentral liegt, dass ich am Weg hierher durch Wien komme, am Hawelka vorbeigehe. Es ist rundherum so viel Kultur, so viel Tradition“, sagt sie, als sie den KURIER kurz vor dem Einlass im Lokal trifft.