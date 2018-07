Treffpunkt Wien: Ein Komiker unter Kastanienbäumen

Nun, ab 11. Juli, wird er zum fünften Mal im Lustspielhaus Am Hof auf der Bühne stehen. Und dort ausgerechnet einen Arzt spielen. Als Dr. Vorhoff-Flimmer wird er Albert (gespielt von Adi Hirschal) alle erdenklichen Krankheiten einreden und ihn „aussackeln“. Es ist Molières Stück „Der eingebildete Kranke“ von Max Gruber „neu verschrieben“, wie es auf dem Plakat heißt.

Auch wenn Peter Lodynski schon so oft auf der Bühne oder vor der Kamera gestanden ist, nervös ist er knapp zwei Wochen Tage vor der Premiere dennoch. „Aber sicher, ich bin ja kein Unmensch“, sagt er, als er den KURIER unter den schattigen Kronen der Kastanienbäume im Schweizerhaus trifft.

Zu dieser Traditionsgaststätte im Prater, die 1920 von der Familie Kolarik übernommen wurde und heute für Stelzen, Bier und den großen Biergarten bekannt ist, hat Peter Lodynski übrigens auch eine besondere Verbindung: 1968 drehte er seinen ersten Farbfilm „Lied aus Wien“ im Prater. Und in einer Drehpause hat Paul Hörbiger den damals 32-jährigen Lodynski dann in dieses Lokal mitgenommen. Peter Lodynski hat sogar ein Foto von damals dabei, hält es nun in die Kamera.

Dann nickt er dem Kellner freundlich zu, der soeben die Vorspeise – Rohscheiben und geräderten Bierrettich – auf dem Tisch abstellt. „Den kenn ich auch schon seit Jahrzehnten“, sagt Peter Lodynski und lacht.

Apropos lachen. „Früher, da hab ich so richtig lachen können. Wenn meine Eltern mich ins Kabarett Simpl mitgenommen haben und wir Karl Farkas gesehen haben, bin ich vor Lachen richtig in die Luft gehüpft. Meine Eltern haben mich kurz vor den Pointen am Arm gepackt, damit ich nicht so auffalle.“