Treffpunkt Wien: Die Sicht von oben

Wenn Lou Lorenz-Dittlbacher auf der Wiese neben dem Schloss Wilhelminenberg steht und die Häuser der Stadt durch die Entfernung wie Spielzeugfiguren aussehen, wirken auch ihre Probleme irgendwie kleiner.

„Wahrscheinlich komme ich deshalb immer hierher, wenn ich eine Entscheidung treffen möchte“, sagt die ZIB2-Moderatorin und Autorin, als sie den KURIER an einem gleißend sonnigen Herbsttag dort trifft.

Und es scheint ein guter Ort für Entscheidungen zu sein: „Bisher habe ich noch nichts, das ich hier beschlossen habe, bereut.“ Sie lacht und spaziert in Richtung Schloss-Café.

Als Kind war ihr das Schloss ja ein bisschen unheimlich. Als sie in den 1970er-Jahren in Ottakring aufwuchs, war es geschlossen; ragte düster und grau empor. Aber irgendetwas faszinierte sie daran. Jahre später eröffnete sie nicht nur ihren Maturaball im revitalisierten Schloss, sondern gab in der Bibliothek (die ebenso wie das ganze Haus von den Austria Trend Hotels betrieben wird) auch ihrem Ehemann Fritz das Jawort.