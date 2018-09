Treffpunkt Wien: Außenreporter auf Mittagspause

Über seinen Job beim Bibliothekenverbund ist er auch zur nahe gelegenen „Schöne Perle“ gekommen. Bis zu drei Mal die Woche hat er sich zum Mittagessen in dem Lokal eingefunden. Es ist kühl und spartanisch eingerichtet und erinnert Lokalchef Ilhan Doğan an eine Bahnhofshalle: „Wir haben uns öfters überlegt, es wärmer zu machen, Vorhänge aufzuhängen“, sagt er. „Aber es ist jetzt 18 Jahre so. Und irgendwie es hat auch einen Vorteil, dass es so hallt: Man kann sich nämlich Geheimnisse erzählen, die nicht einmal der Nachbartisch versteht.“

Peter Klien lacht, während ihm der Kellner Kalbsbraten mit Reis und Salat serviert. Leibgericht hat er hier keines. „Ich verlasse mich immer auf das Mittagsmenü.“

Klien ist übrigens nicht nur Kabarettist und Bibliothekar, sondern auch externer Lektor am Philosophie-Institut der Universität Wien.

Welcher Philosoph ihn am meisten fasziniert? „Sokrates. Der ist den Menschen im antiken Griechenland mit seinen Fragen ja furchtbar auf die Nerven gegangen“, erzählt Klien. „Einen hochrangigen Offizier vom Militär hat er etwa einmal gefragt, was Tapferkeit bedeutet. Der hatte keine Antwort. Er konnte nur sagen, dass Tapferkeit so unglaublich wichtig ist.“ Damit wäre dann auch die Frage geklärt, wie er auf die Idee des Außenreporters kam.

Nun kostet Klien vom Kalbsbraten und nickt. Gut, wie immer.