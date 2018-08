Treffpunkt Wien: Auf ein Achterl mit der Axtmörderin

Wenn Eva Billisich etwas nicht leiden kann, ist das Fadesse. Weil ihr aber relativ rasch langweilig wird, probiert sie häufig Neues aus. Und so stand die Schauspielerin (bekannt etwa durch ihre Rolle als Evelyn Schöbinger im Kultfilm „Muttertag“) in den vergangenen Jahren nicht nur vor der Kamera oder auf der Bühne, sie war auch Regisseurin, Liederschreiberin und Kinderbuchautorin, war Mitglied in der Kabarettgruppe Schlabarett und spielt aktuell in zwei Bands als Schlagzeugerin.

Die Abwechslung mag Eva Billisich nicht nur beruflich, sondern auch beim Essen. Deshalb kehrt sie häufig im Gasthaus Krippl in der Mayerhofgasse in Wien-Wieden ein. Weil mitten zwischen den Wiener Gerichten immer wieder traditionell vietnamesische Speisen auf der Speisekarte zu finden sind.

Dabei ist das urige Eckgasthaus vor zehn Jahren kurz vor der Schließung gestanden. Aber Karl Kaufmann, der seine Tischlerei ein paar Häuser weiter hatte, wollte das Lokal nicht mehr missen – und beschloss kurzerhand, es zu übernehmen. Seit acht Jahren unterstützt ihn seine Frau Cuc Hua Thi aus Thailand dabei in der Küche.