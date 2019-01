Tote in Badewanne: Wienerin soll Ehemann Seitensprung gestanden haben

Nach dem gewaltsamen Tod einer 51-jährigen Frau, deren Leiche in der Nacht auf den Heiligen Abend in der Badewanne im ehelichen Reihenhaus in Wien-Donaustadt gefunden wurde, kommen nun die Hintergründe der Bluttat ans Tageslicht. "Es war eine Affekttat", sagte Rechtsanwältin Astrid Wagner, die die Verteidigung des Ehemanns übernommen hat, am Donnerstag.

Der 52-Jährige sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft. Die Krankenschwester soll ihrem eifersüchtigen Mann ein außereheliches Verhältnis bestätigt haben. "Er hat von ihr erfahren, dass sie Sex mit einem anderen Mann hatte", erläuterte Wagner im Gespräch mit der APA. Ihr Mandant sei daraufhin "völlig durcheinandergekommen".