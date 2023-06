Tobender soll in Bordell mit Tischbein auf Polizei losgegangen sein

Hitzig ging es am Donnerstag in der Früh in einem Bordell in Mariahilf zu. Wie die Polizei berichtet, soll dort ein Mann gegen 8.45 Uhr zu randalieren begonnen haben.

Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten eintrafen, schlug der Verdächtige offenbar mit einem Tischbein um sich und beschädigte die Einrichtung. Die Polizisten versuchten, den Mann zu beruhigen, was aber nicht von Erfolg gekrönt war: Der 31-jährige Rumäne soll mit dem Tischbein in Folge auf die Polizisten losgegangen sein.