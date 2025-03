Zehn Jahre Tierquartier Wien: Der Zwischenstopp vor dem „Happy End“

Herzlos zurückgelassen in einem Karton wurden die beiden Kater „Simba“ und „Loui“ in einem Gebüsch gefunden. Das Blatt wendete sich für die beiden Samtpfoten aber noch zum Guten: Nach einem Zwischenstopp im Tierquartier im 22. Wiener Gemeindebezirk haben die beiden ein glückliches Zuhause gefunden.

Dabei sind „Simba“ und „Loui“ nicht allein – seit mittlerweile zehn Jahren ist das Tierquartier Anlaufstelle für Tiere, die abgenommen oder ausgesetzt wurden. Das bedeutet, dass sie in Situationen gefunden wurden, in die sie sich nicht von allein gebracht haben. Seit dem Gründungsjahr 2015 konnte für mehr als 16.000 Tiere ein neues Zuhause vermittelt werden. Damit nicht genug: Über 5.000 Fundtiere konnten mit ihren Besitzerinnen und Besitzern wiedervereint werden. Im Schnitt werden im städtischen Tierheim rund 2.800 Findelkinder aufgenommen, medizinisch versorgt und gepflegt.

„Adopt, don’t shop“

Hündin „Bessy“ war eine von ihnen. Sie fand im Zuge einer behördlichen Abnahme ihren Weg ins Tierquartier. Dort blieb sie allerdings nicht: 2019 durfte sie in ein neues Zuhause einziehen. Jetzt verbringt „Bessy“ ihren Lebensabend – die Hündin zählt mit ihren 15 Jahren mittlerweile als Seniorin – dort. Eines der wichtigsten Ziele der Tierschutzarbeit ist es, für die Schützlinge ein gutes Zuhause zu finden. Eine zweite Chance hat auch Hund „Loki“ erhalten. Einst wurde er von seinem ehemaligen Besitzer ausgesetzt und fand so seinen Weg in die Donaustadt. Seit 2023 hat der Vierbeiner nicht nur ein liebevolles Heim gefunden, sondern auch einen tierischen besten Freund dazu. „Bessy“, „Loki“ und „Merlin“ sind nur einige wenige der Erfolgsbeispiele des Tierquartiers.