Schönbrunn: Rote Panda-Bärin hat neuen Partner

Die Rote Panda-Bärin "Mahalia" im Wiener Tiergarten Schönbrunn hat wieder einen Partner und bekommt mehr Platz. Weil in dieser Woche der Umbau der Anlage startet, ist das Weibchen in der Vorwoche in ein Ausweichquartier umgezogen. Dort wartete laut einer Aussendung des Zoos vom Montag ein neuer Lebensgefährte auf sie: das Männchen "Manjul", das Ende März von einem italienischen Zoo nach Wien kam.

"Manjul, der Hübsche"

"Manjul" lebte bisher im Parco Faunistico La Torbiera. Dass er nach Wien übersiedelte, lag an einer Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, wie Eveline Dungl, die zuständige zoologische Abteilungsleiterin des Schönbrunner Tiergartens erläuterte. Dem Männchen sollte ein mehrmaliges Übersiedeln erspart werden, daher zog es direkt ins Ausweichquartier ein. "Manjul" ist knapp zwei Jahre alt. Sein nepalesischer Name bedeutet "der Hübsche".