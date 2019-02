Tiergarten Schönbrunn begeht morgen den Welteisbärentag

Laut Schätzungen leben in der Arktis nur noch rund 26.000 Eisbären. Hoffmann: „Durch den Klimawandel schmilzt das Packeis, das die Tiere dringend zum Jagen benötigen. Nur über das Packeis gelangen sie zu den Atemlöchern der Robben – ihrer Hauptnahrung. Eisbären sind Einzelgänger. Schmilzt das Eis, finden die Tiere in der Paarungszeit keinen Partner“. Der Tiergarten unterstützt die Organisation „Polar Bears International“ (PBI), eine der größten Initiativen zur Rettung der Eisbären. PBI erforscht die Lebensweise der Eisbären in ihrer Heimat. Der Tiergarten Schönbrunn finanziert den GPS-Sender des 14 Jahre alten Eisbären-Weibchens „Discoverer“, das aktuell ein Jungtier hat. Die Sender liefern wertvolle Daten zu den Wanderrouten der Tiere. So können Maßnahmen zum Schutz getroffen werden.