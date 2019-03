Theaterstück "Zeitungsweiber" erweckt Vergessene zum Leben

Heute, Freitagabend, wird Oberforcher wieder in die Rolle der Auguste Fickert schlüpfen. Für Oberforchers Theaterstück „Zeitungsweiber“, einem fiktiven Stück, das auf wahren Begebenheiten beruht.

Wien, 1899: Die Frauenrechtlerinnen Auguste Fickert, Rosa Mayreder und Marie Lang gründen die Zeitschrift „Dokumente der Frauen“. Ein 14-tägiges Magazin mit internationalem Publikum. Angesprochen werden Themen wie Kinderhandel, das Fernhalten der Frauen von den Universitäten oder die unfaire Behandlung in der Arbeitswelt. „Manche Artikel sind so aktuell, dass ich mir beim Recherchieren gedacht habe: Das kann doch nicht vor 100 Jahren geschrieben worden sein.“ So heißt es in der Ausgabe vom 15. Oktober 1900 etwa: Es ist ersichtlich, dass die dienstliche Stellung der weiblichen Lehrkräfte ungünstiger als die der männlichen ist. Während von 100 männlichen Lehrpersonen 1890 207 einen Leiterposten bekleideten, entfielen auf 100 weibliche Lehrpersonen nur 13 Leiterposten.