Teil der Hausfassade stürzte auf die Straße

Trümmer einer Hausfassade stürzten am Freitag Nachmittag auf die Pazmanitengasse 14 in Wien-Leopoldstadt. Feuerwehr und Polizei rückten an, die Straße wurde gesperrt. Mehrere parkende Fahrzeuge wurden durch Mauerteile beschädigt. Verletzt wurde niemand, auch die Bewohner konnten in im Haus bleiben.

Das sogenannte „Krönungsgesims“, die Verzierung unter dem Dach, hatte sich auf mehreren Metern gelöst und krachte zu Boden. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Am Nachmittag war die Baupolizei mit der Klärung des Vorfalls beschäftigt. Laut ersten Vermutungen ist Flüssigkeit in das Gesims eingedrungen, nachts gefroren und in der Sonne wieder aufgetaut, wodurch die Fassade zerbröselte.