Einbruchsverdacht: Teenager sollen Scheibe eingeschlagen haben

In der Nacht auf Montag alarmierte ein Zeuge gegen 1 Uhr die Polizei, weil er ein lautes Geräusch gehört und zwei männliche Personen vor einem Geschäft in der Ennsgasse in Wien-Leopoldstadt beobachtet hatte. Bei dem Geschäft war die Auslagenscheibe eingeschlagen worden. Noch bevor die Beamten eintrafen, waren die Männer allerdings geflüchtet.

Die alarmierten Beamten konnten aber kurze Zeit später einen 17-jährigen Ungarn und einen 18-jährigen Afghanen nach einer Sofortfahndung anhalten und vorläufig festnehmen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost hat die Ermittlungen übernommen. Die Tatverdächtigen befinden sich in polizeilicher Anhaltung.

