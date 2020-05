Taxler im Europa-Vergleich mies

Ihr Image ist seit Jahren schlecht, doch im europäischen Vergleich schneiden Wiens Taxler richtiggehend miserabel ab. Bei einem in 22 Großstädten durchgeführten Test landeten die Wiener nur auf dem 18. Rang. Während der Fahrpreis noch vergleichsweise günstig ist, krankt es bei den knapp 4500 Taxlern vor allem am Service.



Zehn Mal versuchten Tester des ADAC, als Geschäftsreisende getarnt, in Wien ein Taxi zu nehmen. Doch nur neun Mal waren sie auch erfolgreich: Für die Route Operngasse bis zur Karlskirche verweigerte der Taxler die Fahrt, obwohl es Nacht war. Er warte schon lange auf einen Fahrgast und das Ziel sei, in zwei Minuten zu Fuß zu erreichen.

"Das ist so ziemlich das Dümmste, was einem passieren kann", sagt Regina Ammel, Sprecherin des deutschen Autofahrerclubs.