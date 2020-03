Taxilenker bremste in Wien-Favoriten Räuber aus

Ein Taxilenker hat in der Nacht auf Freitag im wahrsten Sinn des Wortes einen Räuber ausgebremst. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatte der Fahrer eines Sammeltaxis den versuchten Überfall gegen 3.30 Uhr am Ende seiner Schicht angezeigt. Demnach war er einige Stunden vorher zum Quellenplatz beordert worden, wo der Täter in den Wagen stieg.

In der Laaer-Berg-Straße zückte der Unbekannte ein Taschenmesser und forderte Geld. Dittrich zufolge machte der Lenker allerdings eine Vollbremsung, wodurch der Räuber gegen den Beifahrersitz prallte. Das nutzte der Chauffeur, packte seinen Widersacher und warf ihn aus dem Wagen. Der Unbekannte flüchtete, der Fahrer setzte seine Schicht fort.