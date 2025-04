Taxler ohne Führerschein und Lizenz flüchtete vor Wiener Polizei

Ein Taxler ist Donnerstagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus vor der Polizei geflüchtet, weil er weder einen Führerschein noch eine Taxilizenz besitzt.

Zudem hatte er Verwaltungsstrafen in der Höhe von 20.000 Euro offen. Der 29-jährige serbische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und mehrfach angezeigt, so die Polizei am Freitag.