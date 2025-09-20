Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Bei strahlendem Sonnenschein feierten sie am Samstag gemeinsam mit vielen Spitzensportlern das laut Sportministerium größte Open-Air-Sportfest des Landes. "Es ist für Österreich ein sehr wichtiges Event und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der heute gekommen ist", sagte Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser.

Für Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt ist der Tag des Sports mehr als ein Event. "Er ist ein echtes Highlight für kleine und große Sportfans. Über 80 Sportarten können ausprobiert werden, rund 100 heimische Verbände präsentieren sich", betonte sie.

Mehrere Sportlerinnen und Sportler wurden für ihre Leistungen geehrt, statt Pokalen wurden wie im Vorjahr Baumpatenschaften verliehen.