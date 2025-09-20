Wien

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Der Tag des Sports in Wien
Der 24. "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz hat am Samstag laut offiziellen Angaben Hunderttausende Sport-Fans angelockt.
20.09.25, 20:58
Kommentare

Bei strahlendem Sonnenschein feierten sie am Samstag gemeinsam mit vielen Spitzensportlern das laut Sportministerium größte Open-Air-Sportfest des Landes. "Es ist für Österreich ein sehr wichtiges Event und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der heute gekommen ist", sagte Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser.

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

TAG DES SPORTS: MARKUS GRAMEISER

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

TAG DES SPORTS: ANNA-SOPHIE FRIEDL

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

TAG DES SPORTS: MATTHIAS WASTIAN

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Hunderttausende beim "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz

Für Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt ist der Tag des Sports mehr als ein Event. "Er ist ein echtes Highlight für kleine und große Sportfans. Über 80 Sportarten können ausprobiert werden, rund 100 heimische Verbände präsentieren sich", betonte sie. 

Mehrere Sportlerinnen und Sportler wurden für ihre Leistungen geehrt, statt Pokalen wurden wie im Vorjahr Baumpatenschaften verliehen.

(Agenturen)  | 

Kommentare