Swing, Akrobatik für Kids und Lauf-Event: Tipps fürs Wochenende

Bereits zum zehnten Mal gastiert der Musikmarkt auf Wiener Marktplätzen. Im Jubiläumsjahr widmet sich die Eventreihe dem Swing: Die Bands Vila Madalena Extended und Some like it hoP werden morgen, Samstag, am Kutschkermarkt für heiße Rhythmen sorgen. Doch keine Sorge, falls es diesen Samstag mit einem Besuch nicht klappt – der Musikmarkt ist noch bis 26. Mai an jedem Wochenende auf unterschiedlichen Märkten in Wien unterwegs (Termine unter: www.basiskultur.at).