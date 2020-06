Supermarktangestellte gefesselt zurückgelassen

Zwei Angestellte eines Lebensmittelgeschäfts waren Samstagabend gerade dabei, die Abrechnung zu machen, als sie von einem Mann bedroht und gefesselt wurden. Laut Polizei hatte sich der Mann im Geschäft versteckt und gewartet, bis zugesperrt wurde.

Der Räuber bedrohte zuerst die Angestellten mit einer Pistole. Dann fesselte er sie mit Kabelbindern und machte sich mit Tausenden Euro Bargeld davon. Die Fahndung nach dem Räuber verlief negativ.

Auf Anhieb erfolgreich war die Polizei bei drei weiteren Vorfällen in Wien. Die Einsatzkräfte konnten jeweils Tatverdächtige festnehmen: Einen 32-Jährigen, der in einem Drogeriemarkt in der Thaliastraße Bargeld stehlen wollte, einen 18-jährigen Handtaschendieb in Favoriten, sowie eine 37-jährige Frau, die beim Friedrich-Engels-Platz beim Ladendiebstahl erwischt wurde.