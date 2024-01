Suche mit Happy End: Demzenkranke Frau in Wien verschwunden

Der Ehemann der 76-Jährigen sprach die Beamten im Zuge ihres Streifendienstes am Sonntag an und bat um Hilfe. Er gab an, seine Frau leide an Demenz und sei plötzlich verschwunden gewesen. Es habe zwar telefonisch Kontakt zu der Frau gegeben, sie hatte jedoch keine Orientierung und konnte keine Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen.

"Mittels Peilung des Mobiltelefons konnte die Frau im Bezirk Mariahilf geortet und schlussendlich im Bereich der Liniengasse angetroffen werden", hieß es vonseiten der Polizei am Montag. Die Dame fror zwar, war jedoch unverletzt. Wenig später konnte der Ehemann seine Frau wieder in die Arme schließen.