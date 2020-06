Sturm auf Wiens Freibäder blieb aus

Während in weiten Teilen Österreichs das große Aufräumen nach der Rekordflut trauriges Tagesgeschäft ist, pilgerten die ersten Sonnenanbeter am Sonntag in Wiens Freibäder.

So auch ins Laaerberg Bad in Wien-Favoriten. Immerhin kletterten die Temperaturen Sonntagmittag nahe an die 30-Grad-Grenze. Auch die Sonne ließ sich nicht bitten, und lockte ans Pool. „Wenn es hoch hergeht, dann sind heute 1500 Gäste bei uns. Für einen der ersten, tatsächlichen Sommertage eigentlich überschaubar“, wundert sich Betriebsleiter Christian Machart. Nachsatz: „Wir hatten im Laaerberg Bad an Hitzetagen auch schon 11.000 Wasserratten.“

Viele zog es auch an den Stadtrand zum Radeln oder Wandern. Vielleicht vertraute man nach dem Dauerregen der Sommer-Stimmung noch nicht ganz.