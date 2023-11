Der Streit um das Handy verlagerte sich bald vor das Lokal, wo es zu einer Rauferei zwischen dem 38-Jährigen und dem Lokalbesitzer kam. Ein Gast ging zwischen die Kontrahenten, woraufhin der Marokkaner beide mit einem Kampfmesser verletzt haben soll.

Der Gast erlitt einen Stich im Oberkörperbereich, der Lokalbesitzer eine Schnittwunde an der Hand. Beide Verletzten wurden an Ort und Stelle von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde im Zuge seiner Flucht von Polizisten in der Goldschlagstraße festgenommen.