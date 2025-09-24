Streit um Drogen: 38-Jähriger nach Raub einer Spielkonsole festgenommen

Der Mann steht im Verdacht, in einer Wohnung in der Klosterneuburger Straße in Wien-Brigittenau einem Bekannten eine Spielkonsole geraubt zu haben. Dem mutmaßlichen Raub soll ein Streit um die Bezahlung von Suchtmitteln zur gemeinsamen Konsumation vorangegangen sein.

Streit eskalierte

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Tatverdächtige im Zuge der Auseinandersetzung mit der Faust auf sein Opfer eingeschlagen haben. Anschließend soll er die Spielkonsole an sich genommen und die Wohnung verlassen haben. Die Polizei konnte den 38-Jährigen im Rahmen einer Sofortfahndung ausfindig machen und festnehmen. In der Wohnung des mutmaßlichen Täters wurde die entwendete Spielkonsole sichergestellt.

Mehrere Maßnahmen verhängt

Gegen den Beschuldigten wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 38-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen des Vorfalls dauern an.