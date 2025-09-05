Streit mit Messern unter drei Männern in Wien

Die Klärung des Sachverhalts gestaltete sich zunächst schwierig, da sich die Beteiligten gegenseitig beschuldigten . Ein 20-jähriger Syrer wies Stichverletzungen auf. Schließlich wurden alle drei Beteiligten festgenommen.

Ein Streit unter drei Männern hat am Donnerstagabend in Meidling zu einer Auseinandersetzung mit Messern geführt.

Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich der Polizei zufolge heraus, dass es zwischen zwei 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen und einem 19-Jährigen (staatenlos) zu einem Streit gekommen sein soll. Die beiden Gleichaltrigen sollen ihren jüngeren Kontrahenten mit einem Messer bedroht und ihm sein Mobiltelefon geraubt haben.

Der 19-Jährige soll sich dann selbst mit einem Messer zur Wehr gesetzt und einen der beiden 20-Jährigen damit verletzt haben. Die Beamtinnen und Beamten nahmen alle drei Personen vorläufig fest. Der Verletzte wurde mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und nach ärztlicher Versorgung wieder in polizeiliche Anhaltung übergeben.