Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gipfelte am Dienstagabend in einem Fitnessstudio in Wien-Favoriten in einem gewaltsamen Streit. Ein 31-jähriger Franzose ging im Studio auf seinen 30-jährigen Kontrahenten los, dann verlagerte sich der Konflikt nach draußen.

Dort attackierte der Verdächtige den Mann mit einem Messer und verletzte ihn am Arm.